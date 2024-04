Bom dia!

A quatro jornadas do final do campeonato, o Nacional luta pelo acesso direto à I Liga, objetivo reforçado após a derrota, ontem, do AVS. O Marítimo surge como candidato ao play-off de promoção. Saiba o que falta jogar ao quarteto da frente.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol regional. Meias-finais da Taça prometem muita emoção.

Saiba ainda que em França, PSG está cada vez mais perto do título e nos Veteranos Machico e Aura triunfam entre os +45.

Quanto ao golfe, Santo da Serra nomeado para quatro prémios mundiais.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!