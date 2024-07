Nacional contrata médio tunisino que já foi alvo do Marítimo

Chiheb Labidi, médio ofensivo tunisino de 23 anos, vai ser reforço do Nacional, confirmou o JM junto do presidente do emblema da I Liga portuguesa de futebol, Rui Alves.

O jogador chega a custo zero aos ‘alvinegros’ depois de deixar o Club Africain, emblema da I Liga tunisina, que representava desde a temporada de 2018/19.

A apresentação oficial do novo reforço de Tiago Margarido deverá ocorrer ainda hoje.

Refira-se que Chiheb Labidi esteve no radar do Marítimo, quando era liderado por Rui Fontes, no início da época passada. Antes, chegou a ser falado para o Sporting.