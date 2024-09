Mundial Futsal: Portugal vence Tajiquistão e garante ‘oitavos’

A seleção portuguesa de futsal venceu hoje o Tajiquistão por 3-2, em jogo da segunda jornada do Grupo E do Mundial2024, garantindo o apuramento para os oitavos de final da competição, que está a decorrer no Uzbequistão.

A formação das ‘quinas’, que defende o título, marcou por intermédio de Pany Varela (dois minutos), Zicky Té (11) e Erick Mendonça (28), enquanto Komron Aliev (27) e Bakhtiyor Soliev (40) apontaram os tentos do Tajiquistão.

Portugal, que na ronda inaugural bateu o Panamá por 10-1, lidera o grupo com seis pontos, os mesmos que Marrocos, e o primeiro lugar na ‘poule’ vai decidir-se no domingo, no duelo entre as duas equipas, ambas já apuradas para os oitavos de final.