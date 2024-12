Faleceu uma das mais relevantes figuras do Clube Futebol Carvalheiro, José Gregório Gonçalves.

A notícia da sua suscitou diversas homenagens públicas, incluindo da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O CF Carvalheiro lembra o seu trajeto na coletividade. “Começou o seu percurso como atleta de futebol, e depois treinador de hóquei em patins, deixando uma marca significativa na modalidade. Mais tarde, como presidente, enfrentou desafios com determinação, fortalecendo o futsal e o futebol de onze, ampliando a presença do Carvalheiro no desporto regional e nacional. Ao longo de anos de liderança, mesmo em momentos difíceis, manteve-se firme, garantindo a continuidade e crescimento desta grande instituição. Foi um lutador incansável, um visionário que inspirou todos à sua volta. No primeiro mandato do presidente Pedro Araújo, assumiu o cargo de presidente da Assembleia Geral, continuando a servir o clube com dedicação. A sua paixão pelo Carvalheiro, a sua visão e o seu legado jamais serão esquecidos. Obrigado por tudo, José Gregório Gonçalves”.

Aos familiares e amigos, o JM endereça sentidas condolências.