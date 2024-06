O português Miguel Oliveira (Aprilia) salvou hoje um ponto no Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava ronda da temporada, depois de ter sofrido uma penalização por exceder os limites de pista.

Oliveira terminou a 44,570 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 3,676 segundos, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 7,073.

O piloto português largou do 17.º lugar da grelha, mas rapidamente chegou à 14.ª posição. Na quarta volta, já era 13.º, mas viria a ser novamente ultrapassado pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha).

No entanto, na volta 16 das 26 previstas, foi penalizado com uma volta longa (‘long lap penalty’). O problema é que, ao cumprir a sanção, passou para lá da linha delimitadora e foi obrigado a passar novamente pelo local da volta longa.

Com isso, o piloto luso baixou a 17.º.

Até final, ainda beneficiou da queda do espanhol Pedro Acosta (GasGas), conseguindo chegar ao 15.º e último lugar pontuável já na derradeira volta.

Na frente, Francesco Bagnaia liderou ‘de fio a pavio’, levando na sua esteira Jorge Martin.

O piloto espanhol não teve ritmo para acompanhar o dominador italiano, que neste traçado de Assen já tinha vencido a corrida sprint da véspera.

Já o espanhol Marc Márquez (Ducati) terminou, inicialmente, na quarta posição, mas acabou sancionado com 10 segundos devido a uma pressão deficiente dos pneus, baixando ao 10.º lugar.

Desta forma, Martin lidera o campeonato, com 200 pontos, mais 10 do que Bagnaia, que este fim de semana recuperou oito face ao líder.

Por seu lado, Miguel Oliveira baixou uma posição na classificação, para 16.º.

A próxima ronda será já no próximo domingo, dia 07 de julho, com a realização do GP da Alemanha.