Miguel Nunes com 16,7 segundos de vantagem na liderança

Miguel Nunes continua imparável no Rali da Calheta, cimentando a liderança com 16,7 segundos de vantagem sobre Miguel Caires.

O piloto foi o mais rápido em Maloeira 2, com 6:16,6, seguindo-se João Silva (6:17,9) e Miguel Caires (6:20,8).

João Silva está a 0,4 segundos do segundo posto ocupado por Miguel Caires, com a luta pelo segundo posto a estar animada a duas classificativas do fim do rali.

A penúltima classificativa é ‘Paul do Mar 2’, com início previsto para as 16h20.