O médio brasileiro Fransérgio está de regresso ao Marítimo, sete anos depois de ter saído para o Sporting de Braga, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol no seu sítio oficial na Internet.

“O meio-campo da equipa liderada por Fábio Pereira ganha mais uma opção de qualidade para a atual temporada”, detalhou a formação insular sobre Fransérgio, que representou os madeirenses entre 2014 e 2017, sem revelar a duração do contrato.

Na primeira passagem pelos ‘verde-rubros’, o futebolista, de 33 anos, que chegou em janeiro de 2014, proveniente do Internacional, do Brasil, participou em 117 jogos, com 17 golos e nove assistências.

Seguiram-se experiências no Sporting de Braga, no Bordéus e no Coritiba, emblema que representou nas últimas duas épocas, antes do retorno a uma casa que bem conhece.

Formado nas camadas jovens do Atlético Paranense, clube no qual se estreou a nível sénior, em 2009, Fransérgio atuou ainda no Paraná, Internacional, Criciúma, Ceará e Guaratinguetá.

Fransérgio é o oitavo reforço do Marítimo para a nova temporada, depois da chegada do guarda-redes Gonçalo Tabuaço, dos defesas Romain Correia e Pedro Empis, dos médios André Rodrigues e Carlos Daniel, e dos avançados Patrick Fernandes e Martim Tavares.