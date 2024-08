A nadadora de águas abertas Mayra Santos assumiu hoje estar preparada para o “grande desafio” de ser a primeira representante de Portugal em Mundiais de natação no gelo, entre 12 e 18 de agosto, na Argentina.

A nadadora luso-brasileira, que reside na ilha da Madeira há 20 anos, vai embarcar na sexta-feira para a região de El Calafate, na Patagónia, no extremo sul da Argentina, onde vai nadar em curtas distâncias, mas tendo como principal obstáculo as águas geladas.

Mayra Santos vai competir nos 25, 50, 100 e 200 metros, que se realizam em uma “plataforma de gelo”, explicou, em declarações à agência Lusa, a nadadora, de 44 anos, que vai ainda participar nas provas de 500 e 1.000 metros, com temperaturas muito baixas.

“Não estava nos meus planos participar neste tipo de provas mais curtas”, explicou a ultramaratonista de águas abertas, que nunca viu “neve de verdade”, para depois dizer que os métodos de treino consistem em praticar de forma intercalada no gelo e na piscina, com o intuito de manter os “batimentos cardíacos mais acelerados”.

O trabalho de preparação consiste em fazer “imersão” em água gelada, pois na Madeira “não há frio extremo”, excetuando “quando cai gelo na terra”, daí que tenha adquirido um “frigorífico” específico para simular as condições que vai encontrar na região da Patagónia.

“Não tive o apoio de ninguém”, lamentou Mayra Santos, que apenas nas últimas semanas tomou a decisão de participar na competição no gelo, o que a obrigou a suportar os “custos altíssimos da viagem”, apesar de ter vendido alguns artigos de merchandising nos últimos dias, mas que “não foram suficientes”.

No passado dia 30 de julho, Mayra Santos foi a primeira a nadar entre a Madeira e a ilha da Deserta Grande, num trajeto de ida de volta, que ronda os 60 quilómetros, em cerca de 20 horas.

Seguiram-se apenas treinos de recuperação durante dois dias, para debelar as “lesões musculares” resultantes desta travessia.

A nadadora assumiu não ter grandes expectativas de resultados, por ser a primeira portuguesa nesta competição, sendo que a nadadora chilena de águas geladas Barbara Hernández foi a “grande inspiração”, por ser uma grande amiga e ser embaixadora do evento.

O Mundial de Natação no gelo é uma competição organizada pela Federação Internacional de Natação no Gelo, que tem como principal dinamizador o argentino Matias Ola, ultramaratonista de águas abertas.

Mayra Santos tem outros momentos marcantes, nomeadamente em 2019, quando cumpriu a travessia entre o Porto Santo e a Madeira, com 42 quilómetros, em 12:07 horas, sendo que em 2021 se tornou na primeira mulher a descer o Rio Zêzere, na distância de 45 quilómetros, em cerca de 15 horas.

Mais recentemente, em 2022, completou com sucesso a volta dupla a Manhattan, nos Estados Unidos, com 100 quilómetros, em aproximadamente 20 horas, menos quatro do que o previsto, tendo ainda completado uma volta a nado ao Porto Santo, em dezembro de 2023, com 32 quilómetros, em 11:19.52 horas.