Mayra recebida na ALRAM após múltiplas medalhas na Patagónia

Depois do sucesso na Argentina, a ultra-nadadora Mayra Santos foi hoje recebida na Assembleia Legislativa da Madeira por José Manuel Rodrigues.

A luso-brasileira, vale a pena recordar, competiu em meados deste mês de agosto no Campeonato do Mundo de águas abertas no gelo, realizado na Patagónia, tendo arrecadado seis medalhas na categoria 45-49.

Na ALRAM, o presidente do parlamento regional destacou que o “esforço, a determinação e a perseverança são as qualidades com que Mayra Santos nos brinda, entre os melhores do mundo da natação em gelo, e que devem ser enaltecidas e servir de exemplo”.

Por seu turno, Mayra Santos explicou que a competição realizada no extremo sul das Américas foi uma “experiência extraordinária”.

“Representar Portugal pela primeira vez em uma competição de inverno foi uma honra indescritível. Nadar em frente ao majestoso glaciar Perito Moreno, cercada pela grandiosidade da Patagónia, foi algo que me marcou profundamente. Cada braçada nas águas gélidas me lembrava da força e da resiliência que esse lugar inspira”, descreveu a nadadora.