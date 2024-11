Matilde Jorge ainda sonha com as meias-finais do Madeira Ladies Open

Está tudo em aberto para uma eventual qualificação da portuguesa Matilde Jorge, para as meias-finais deste 5.º Madeira Ladies Open. Isto porque, com as inúmeras interrupções do encontro com Kristina Dmitruk devido à chuva que teima em permanecer na Pérola do Atlântico, a vimaranense vai continuar a lutar por um lugar em tão adiantada fase da prova, e, ao mesmo tempo, vingar a derrota infligida por Dmitruk a Francisca Jorge ao começo da tarde de hoje. No momento do envio deste press release o marcador assinala a vantagem de 2-0 no primeiro set para Dmitruk. Ainda se vai tentar jogar o que resta no dia de hoje sendo que as previsões não são nada animadoras. Porém, caso exista alguma novidade e o encontro se conclua, iremos dar conta disso mesmo.

A chuva veio dificultar o normal funcionamento das jornadas desenhadas pelo supervisor ITF, o português Paulo Cardoso, alicerçado num exército de voluntários, que tudo tem feito para tentar secar os courts da Quinta Magnólia, e proporcionar o reatar dos encontros agendados com a maior brevidade possível.

Nos singulares, está apenas por concluir o duelo que opõe Dmitruk a Matilde Jorge, ainda relativo aos quartos-de-final, isto, depois dos triunfos de Francesca Curmi (Malta), Jodia Anna Burrage (GRB) e Polina Iatcenko. Curmi, viu a ucraniana Daria Snigur, primeira cabeça-de-série, abandonar com uma indisposição quando perdia por 7-5 e 3-2, Burrage, conseguiu suster o ímpeto da representante checa, Aneta Laboutkova, triunfando por 6-4 e 6-3, e, finalmente, Polina Iatcenko voltou a dar mostras de ser uma tenista com muitas armas e arrefeceu a vontade da holandesa Anouck Vrancken Peeters, a qual derrotou por 6-2 e 6-3.

No encontro que começou ontem e terminou hoje, a portuguesa Francisca Jorge, segunda cabeça-de-série, tinha perdido o primeiro set com Kristina Dmitruk, por 6-4, lutou na segunda partida para conseguir um resultado diferente e acabou por ser recompensada com um tie break (mesmo depois de anular dois match points), mas, no jogo decisivo, desperdiçou uma preciosa vantagem de 4-1 e acabou prematuramente eliminada da prova.

Nos pares, decorre neste preciso momento o derradeiro duelo dos quartos-de-final (entre as britânicas Holly Hutcinson e Ella McDonald contar a bulgara Rositsa Dencheva e a francesa Alyssa Reguer), sendo que as vencedoras vão defrontar nas meias-finais a britânica Sara Beth Grey e a polaca Martina Kubka (Polónia). Na outra semifinal medem forças Riya Bhatia (Índia)/Polina Iatcenko e Aneta Laboutkova (Chéquia) e Martha Matoula (Grécia).