Em entrevista ao ZeroZero, a primeira depois da participação de Portugal no Euro 2024, onde foi eliminado, nos quartos de final, pela França, Roberto Martínez falou sobre a muito discutida utilização de Cristiano Ronaldo ao longo do torneio. O avançado do Al Nassr fez praticamente todos os minutos nos cinco jogos da Seleção, sendo apenas substituído (aos 65’) na partida com a Geórgia, a última da fase de grupos, e não marcou qualquer golo.

“A idade, em torneios, não é importante. Acho que a idade até ajuda. Vimos isso no Pepe, que jogou a um nível superlativo. O importante passa pelo trabalho da equipa médica. Nós acompanhamos o seu desempenho através das estatísticas, que demonstram que o Cristiano foi bem gerido, bem utilizado. Tenho informação confidencial que comprova esta narrativa”, disse o espanhol sobre CR7.