Martim Tavares anunciado como reforço do Marítimo

O atacante Martim Tavares foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Marítimo.

O internacional jovem português alinhou na equipa sénior do Boavista nas últimas duas temporadas, tento atuado em 47 desafios e apontado três golos.

“O jovem avançado, de 20 anos, produto da formação do FC Porto, é a nova cara do plantel orientado por Fábio Pereira para ser mais uma opção de qualidade para o ataque maritimista. Nas últimas três temporadas, o internacional português sub-20 representou o Boavista FC”, escreve o emblema verde-rubro no seu site oficial.

Em vídeo publicado pelo clube, o futebolista mostrou alegria por representar um “clube histórico”, garantindo que irá “lutar” pelo símbolo que agora representa.