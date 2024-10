Marítimo oficializa saída de Silas e “repudia qualquer relato de violência”

O Marítimo oficializou hoje a demissão de Jorge Silas e dos seus adjuntos através de um comunicado em que assegura que saída foi motivada “única e exclusivamente a motivos de cariz pessoal apresentados pelo técnico”, repudiando “por completo qualquer relato de violência”.

“O CS Marítimo anuncia o fim de ciclo de Jorge Silas como técnico do clube. O treinador, juntamente com os seus adjuntos, Henrique Esteves, Rui Nunes e Pedro Alves, pediu para deixar o comando da equipa por motivos pessoais”, lê-se no comunicado publicado no ‘site’ oficial dos verde-rubros.

“O CS Marítimo informa ainda que repudia por completo qualquer relato de violência, desentendimento ou choque entre quaisquer elementos do clube, devendo-se a saída única e exclusivamente a motivos de cariz pessoal apresentados pelo técnico”, acrescenta a nota, que termina a enaltecer “o comportamento extremamente correto de Silas e respetiva equipa técnica no momento da saída” e a desejar “os maiores sucessos para as suas carreiras”.