Amir, guarda-redes do Marítimo, foi submetido a uma intervenção cirúrgica nesta quarta-feira e já teve alta clínica, segundo informou o clube através do seu gabinete de comunicação.

A operação, realizada no Hospital Particular da Madeira, foi executada pelo médico Horácio Sousa “e correu tudo como planeado”, acrescentou a fonte, acrescentando que o internacional iraniano “teve alta no próprio dia”.

Refira-se que o guardião verde-rubro sofreu uma rotura de menisco interno, no joelho esquerdo. O tempo de paragem necessário para a recuperação não foi tornado público.