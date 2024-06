O Club Sport Marítimo inaugura esta quarta-feira, às 20h00, a uma delegação nos Prazeres, no município da Calheta.

A nova representação verde-rubra, fica situada no restaurante Abrigo dos Prazeres, na Estrada dos Prazeres, e terá como delegado local o proprietário do espaço Carino Soares.

A inauguração contará com a presença do presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, que será acompanhado por elementos dos órgãos sociais e pelo treinador Fábio Pereira, e terá como anfitrião, enquanto autarca local, o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

“O emblema verde-rubro aumenta a sua presença com mais um novo espaço que pretende reforçar e divulgar a marca pelos concelhos da Região Autónoma da Madeira”, destaca o clube em comunicado.