Simone Campedelli está cada vez mais isolado na liderança do Rali Vinho Madeira. Na segunda passagem pelo Palheiro Ferreiro, o italiano registou um tempo de 13:42.3 e distanciou-se ainda mais da concorrência.

Armindo Araújo fez o segundo melhor tempo, 8,8 segundos atrás do piloto italiano, e Diego Ruiloba ficou em terceiro nesta sexta classificativa do rali, a nove segundos do líder.

Nas contas da geral, Simone Campedelli segue destacado na primeira posição com uma vantagem de 16,1 segundos para o espanhol Diego Ruiloba. Armindo Araújo é terceiro, a 4,3 segundos do segundo lugar.

Alexandre Camacho é, para já, o melhor madeirense, mas a sete segundos do último lugar do pódio. Segue-se Miguel Nunes, na quinta posição, a 4,7 segundos do recordista de vitórias no Rali Vinho Madeira.