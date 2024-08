Madeirense Telma Encarnação estreia-se a marcar pelo Sporting com ‘hat-trick’

A equipa principal feminina de futebol do Sporting venceu hoje as espanholas do RC Deportivo de La Coruña por 3-2, num jogo particular integrado no estágio que decorreu em Santo Tirso.

O destaque do jogou vai para a avançada madeirense Telma Encarnação, um dos reforços para 2024/2025, que fez um hat-trick e estreou-se assim a marcar pela formação verde e branca, ainda que de forma não oficial.