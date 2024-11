Chegou ontem ao fim o 46º Campeonato Nacional das Profissões – SkillsPortugal Norte 2024, uma iniciativa promovida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) – WorldSkills Portugal, que representa o nosso país nas organizações ‘WorldSkills Europe’ e ‘WorldSkills International’.

Durante três dias, o maior evento nacional de educação e formação, levou ao Europarque, em Santa Maria da Feira, cerca de 450 jovens que seguiram a via da formação profissional, a competirem entre si para se apurarem os melhores de cada uma das profissões a concurso.

Os participantes, com idades entre os 17 e os 29 anos, são oriundos de centros de formação, escolas e empresas das sete regiões do país. A região Norte esteve representada por 184 jovens; o Centro por 57; Lisboa e Vale do Tejo contou com 107 concorrentes; o Alentejo com 44; o Algarve com 21; a Região Autónoma dos Açores com 20; e, por fim, a Região Autónoma da Madeira com 9. O evento contou ainda com uma comitiva de dois jovens do Luxemburgo.

Agrupadas em seis grandes setores de atividade, foram 59 as profissões em competição, onde os concorrentes, simulando situações reais de trabalho, realizaram provas práticas de desempenho onde demonstraram as suas habilidades e competências, que foram avaliadas segundo exigentes critérios que seguem parâmetros estabelecidos internacionalmente.

Dentro de um clima de grande competitividade e salutar disputa, a cada profissão foram atribuídas medalhas de ouro, prata e bronze. Foram ainda distinguidos os melhores de cada região e o prémio para melhor jovem em competição do país foi para Raquel Almeida, da profissão ‘Ótica Ocular’, da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os jovens medalhados nesta etapa nacional poderão vir a representar Portugal na 9.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões, que decorrerá em setembro de 2025, em Herning, na Dinamarca, e daí seguirem, dependendo dos seus resultados, para o Campeonato Mundial das Profissões que se realiza, em setembro de 2026, em Xangai, na China.

Refira-se que o madeirense Diogo Olim Marote Ferreira Alves venceu uma medalha de ouro, tendo sido considerado o melhor da Região e da competição.