O Madeira SAD venceu, esta tarde, a Taça de Portugal de andebol feminino, ao bater o Benfica na final por 36-34, após prolongamento.

No Pavilhão Municipal de Santo Tirso, as madeirenses entraram melhor, terminando o primeiro tempo com uma vantagem de 19-18, mas o tempo regulamentar acabou empatado, com o Benfica a conseguir um parcial de 11-10 no segundo tempo.

No prolongamento, o Madeira SAD fez o 7-5, colocando o resultado final em 36-34.