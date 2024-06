Madeira Roller Marathon 2024 concluiu a festa do Mad Roller

Com as condições climatéricas propícias à prática da modalidade, a baixa do Funchal juntou vários apoiantes e curiosos, para verem os melhores patinadores a entrarem em cena, naquela que é a primeira etapa do World Inline Cup.

A prova na baixa madeirense marca o arranque para a taça mundial da modalidade, que após a sua passagem por Portugal, encaminha-se em direção a Rennes, França.

Como já vem sendo habitual, os mais novos abriam as hostilidades, com muito espetáculo e diversão. Com um ambiente de festa e diversão, a posição na tabela classificativa não era o mais importante, mas sim, trocar impressões com os seus ídolos, pedir para autografar o equipamento ou número e então, só depois de tudo isso, ir competir.

Com o passar do tempo a tensão ia aumentando, pois, os objetivos desportivos iam mudando. Juniores, Juvenis e, por fim, os Séniores tornaram o espetáculo ainda mais agradável.

Com vários atletas de alto calibre a marcarem presença nesta prova de maratona, tais como, Patxi Peulla, Daniel Niero, Gerard Hugo, Julio Ortiz, Jéssica Rodrigues, Lianne Van Loon, Edda Paluzzi, Aura Quintana, entre tantos outros, a emoção estava garantida.

Na prova feminina de maratona, Lianne Van Loon foi a vencedora da prova, após um início lento e tático por parte de todas as intervenientes. Como vem sendo habitual neste tipo de competição, na reta final, da última volta, todas as atletas deram o seu máximo, sendo necessário recorrer ao photo-finnish, para determinar o 3.º lugar, que sorriu a Jéssica Rodrigues, do CDR Prazeres, ficando atrás da segunda classificada Aura Quintana.

No que diz respeito à prova masculina, Júlio Ortiz não deu qualquer hipóteses ao seus adversários, dando cerca de um minuto de avanço para o segundo classificado Daniel Niero e Patxi Peulla, que fechou o classificação.

No final da prova, Alípio Silva, organizador do evento, e principal figura da patinagem em velocidade na Madeira, disse que “organizar este evento foi gratificante e cansativo, pois mudar de dois tipos de pistas, dentro do mesmo evento é penoso. Mas terminou tudo bem e isso é o que importa, ainda por cima a contar ao vermos uma madeirense a terminar no pódio”.

O mesmo ainda prometeu trabalhar mais para que para o ano possam mais uma prova a contar para o circuito mundial. Alípio Silva ainda congratulou a evolução que a modalidade tem tido, e destaca o fantástico trabalho que os atletas madeirenses têm feito para que tal aconteça.

Já por seu turno, Juan Batista, igualmente organizador do evento Mad Roller, diz que “apesar de não ser o número de atletas que desejávamos o balanço é positivo. Contudo, tivemos atletas de renome mundial que trouxeram muita qualidade ao evento”, concluiu.

Quem também marcou presença foi a Diretora Regional do Turismo, Dorita Mendonça, que se demonstrou muito feliz com a organização deste evento de cariz mundial. “Em termos turísticos traz muitas famílias e jovens, algo que é sempre bom. Traz também um grande impacto de animação turística para a região”, disse a diretora.

A Diretora Regional do Turismo finalizou a sua intervenção ao dizer que “naturalmente, a Madeira distingue-se em eventos desportivos pela sua capacidade organizativa. Continuamos sempre com muita procura neste tipo de eventos, e iremos continuar a apoiar”.

O Diretor Regional do Desporto, não pôde deixar de marcar a sua presença e demonstrou-se satisfeito com a capacidade de organização de todos os intervenientes. David Gomes disse ainda que “esta modalidade é muito peculiar, onde a Madeira tem potencialidade, temos jovens promissores a desenvolverem-se”, prosseguindo com a promessa de que “apoiar este tipo de evento significa proporcionar a mais atletas a hipótese de evoluir, é esse o nosso foco”.