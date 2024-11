A Câmara Municipal do Funchal emitiu um edital. Contudo, nem todos leram. Assim, a PSP está, neste momento, na Avenida do Mar, a tentar localizar os proprietários de seis viaturas que estão estacionadas e que poderão causar transtorno ao Rally Madeira Legend, agendado para hoje. Eram sete carros estacionados.

Neste momento são seis. A PSP está, desde as 8h, a envidar esforços para localizar os donos dos carros parados sendo que, em caso de não conseguir, a viatura poderá ter de ser rebocada. Uma viatura de reboque, está no local mas os agentes não nos confirmam se isso mesmo irá acontecer. O certo é que desdobram-se em contactos, como o Jornal teve oportunidade de constatar, no sentido de conseguirem que os donos das viaturas cheguem às mesmas antes do encerramento da via, previsto para as 12h30.