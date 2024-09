Bom dia!

Dúlio Martins e Eduardo Barradas saíram vitoriosos da eleição para a seleção do delegado e suplente à Federação Portuguesa de Futebol, levando a melhor sobre a Lista A de Dionísio Barreto e Higino Teles.

A Capa Desportiva do seu JM destaca ainda a Liga Europa e o tombo na Noruega. O FC Porto iniciou o trajeto europeu com uma derrota, diante do Bodo/Glimt, por 3-2, desperdiçando a vantagem de ter jogado em superioridade numérica durante quase toda a segunda parte.

Já no futebol feminino, Telma e Fátima procuram sonho Real. As madeirenses que jogam no Sporting defrontam hoje o conjunto merengue, para a ‘Champions’, tendo a missão espinhosa de tentar vencer em Madrid.

Por cá, e no Marítimo, Albertino espera equipa mais forte em casa. Ex-jogador verde-rubro alerta para a importância dos jogos nos Barreiros.

Saiba ainda que a Madeira estará representada na Maratona de Boston. Acácio Quadrado, atleta do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Empresa de Eletricidade da Madeira, participará em 2025 na maratona mais antiga dos Estados Unidos da América.

