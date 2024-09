A vitória do Sporting frente ao Porto, por 2-0, faz a manchete do JM Desporto. O conjunto orientado por Rúben Amorim triunfou em Alvalade diantedo FC Porto e isolou-se no comando do campeonato, com 12 pontos.Os golos de Gyökeres e Geny Catamo fizeram a diferença. ‘Leão (con)vence’ é o título.

No Benfica, anunciada a saída de Roger Schmidt o nome do madeirense Leonardo Jardim saltou para a ribalta como possível sucessor. Outro destaque na segunda página do JM.

Marítimo quer ‘Manter bom registo fora de casa’ e o Nacional está ‘À procura da primeira vitória’, são outras chamadas.