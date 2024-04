LE: Schmidt considera “justo” adeptos de Benfica e Marselha assistirem aos jogos

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse hoje, no Seixal, que seria “justo” os adeptos de Benfica e Marselha poderem assistir aos jogos fora das suas equipas nos quartos de final da Liga Europa de futebol.

“Precisamos dos nossos adeptos em Marselha. O melhor seria podermos ter os nossos adeptos em Marselha e eles [os adeptos franceses] poderem vir amanhã [quinta-feira] ao nosso estádio. Seria o justo e espero que seja essa a solução”, atirou o alemão, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Os adeptos do Benfica e do Marselha vão ser impedidos de acompanhar as suas equipas nos jogos fora dos quartos de final da Liga Europa de futebol, respeitando a vontade das autoridades lusas e francesas.

Em comunicado emitido na terça-feira, o Benfica revelou ter sido notificado pelas autoridades gaulesas da proibição de adeptos seus no desafio da segunda mão, cenário que resultou em recomendação idêntica das forças policiais portuguesas quanto aos seguidores marselheses e que foi acatada pelos ‘encarnados’.

Hoje, Schmidt reconheceu ter falado sobre o assunto com Rui Costa, mostrou-se favorável a uma solução que permita aos adeptos de ambos os clubes assistirem aos encontros, mas lembrou também que “o Marselha não quer autorizar” os adeptos ‘encarnados’ a assistirem ao jogo em França e, por isso, “é justo que eles também não possam vir ao Benfica”.

As forças da ordem francesas socorreram-se dos exemplos de comportamento incorreto dos adeptos benfiquistas em anteriores eliminatórias, nas visitas ao Inter e Real Sociedad, respetivamente em Milão e San Sebastian, para decretar que, entre 17 e 19 de abril, estes estão “interditos” de acederem ao estádio Vélodrome.

Face a esta decisão, o Benfica contactou novamente as forças da lei nacionais “que alertaram – em face desta decisão das autoridades gaulesas – para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para o jogo desta quinta-feira”.

Segundo os lisboetas, está em causa a “elevada probabilidade de ocorrência de situações de alteração da ordem pública, nomeadamente através da perpetração de atos de violência associada ao desporto a envolver adeptos de ambos clubes, bem como com as Forças de Segurança”.

Assim, o Benfica decidiu “anular” os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos rivais para o desafio de quinta-feira no Estádio da Luz, apelando a estes seguidores que se abstenham de viajar para Portugal, tal como aos do Benfica que não se desloquem a França, “a fim de evitar potenciais situações de tensão”.

No domingo, os antagonistas tinham emitido um comunicado conjunto no qual solicitavam às autoridades de ambos os países que permitissem a presença de adeptos rivais em ambas as partidas.