LC: Sporting goleia Man. City em Alvalade

O Sporting goleou hoje o Manchester City, por 4-1, em jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol que viu mais três golos de Viktor Gyökeres.

Frente a um dos ‘gigantes’ europeus, a equipa ‘leonina, cujo técnico Rúben Amorim ruma dentro de seis dias para o grande rival do City, o Manchester United, ainda esteve a perder praticamente no arranque da partida, com um golo de Foden, aos quatro minutos, mas já chegou ao intervalo empatada, depois do primeiro golo do avançado sueco Viktor Gyökeres, aos 38 minutos.

O arranque da segunda parte foi demolidor por parte do Sporting, que chegou aos 50 minutos já a vencer por 3-1, depois dos golos do uruguaio Maximiliano Araújo (46) e de Gyökeres (49), de grande penalidade, jogador que completou o ‘hat trick’ aos 81, também da marca dos 11 metros.