João Moutinho disse hoje querer um Sporting de Braga com “intensidade, vontade e querer” para ganhar todos os jogos e já contra o Bodo/Glimt, na quarta-feira, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.

Sobre a receção aos noruegueses, o internacional português lembrou que já bateram o FC Porto na primeira ronda (3-2) e disse esperar “um jogo difícil diante de uma equipa que já demonstrou o seu valor e que está muito bem no seu campeonato e na Liga Europa”.

O Sporting de Braga soma três pontos na prova, depois da vitória por 2-1, em casa, frente aos israelitas do Maccabi Telavive, e a derrota 3-0 com o Olympiacos, na Grécia.

O jogador esteve fora da equipa um pouco mais de dois meses, tendo voltado no jogo da Taça de Portugal, no sábado, diante do 1.º Dezembro, no qual marcou, já nos descontos, de livre direto, o golo da difícil vitória por 2-1, e assumiu que, nesse período, os resultados não foram eram os que queriam.

“É sempre bom estar de volta, poder treinar e ajudar os meus colegas. Era o que mais desejava, foi uma recuperação difícil para mim, por ter sido muito tempo, estou a sentir-me bem”, assegurou.

Para João Moutinho, não se pode apontar nada ao compromisso da equipa: “sabemos que temos qualidade para ganhar todos os jogos, mas se não tivemos intensidade, vontade e querer torna-se tudo mais difícil”, notou.

Os minhotos vêm de bater o 1.º Dezembro na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, após um triunfo por 2-1 muito ‘suado’ carimbado mesmo no fim (90+6 minutos) através de um livre direto de João Moutinho.

“Conhecemos o Bodo/Glimt e já vi alguns jogos, é uma equipa interessante, se lhe dermos espaço sabe ter bola, mas também sabe criar oportunidades em profundidade e velocidade, está muito bem trabalhada e está a mostrar isso no campeonato e na Liga Europa e na Liga Europa. Vai ser um jogo muito difícil para nós”, disse.

João Moutinho não quer a equipa a subestimar o valor dos noruegueses porque isso pode “pagar-se caro”.

“Vamos estar focados a 100% e impor o nosso jogo”, garantiu.

O experiente médio de 38 anos, segundo jogador mais internacional por Portugal (146 jogos pela seleção AA), só atrás de Cristiano Ronaldo, e questionado sobre se ainda mantém o objetivo de voltar à equipa das ‘quinas’, João Moutinho sublinou que o seu “objetivo é estar focado no clube”.

“Estou também a melhorar fisicamente e a trabalhar para ajudar a equipa, as outras situações cabe ao ‘mister’ [selecionador] decidir, estou cá para dar o meu melhor”, disse.

Sporting de Braga, 20.º classificado, com três pontos, e Bodo/Glimt, 14.º, com quatro, na quarta-feira, a partir das 15:30, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que vai ser arbitrado pelo sérvio Nenad Minakovic.