Jéssica Rodrigues conquista terceira medalha no europeu de patinagem

A atleta do CDR Prazeres, Jéssica Rodrigues, venceu, esta tarde, mais uma medalha no europeu de Patinagem de Velocidade, evento que está a decorrer em Ostende, na Bélgica.

Esta tarde, a atleta a patinar por Portugal foi terceira classificada nos 5.000 metros, arrecadando a medalha de bronze, a terceira por Portugal, duas delas em provas individuais.

A jovem atleta madeirense já tinha sido segunda e vice-campeã europeia nos 1.000 metros (Medalha de Prata) e terceira por equipas (Medalha de bronze) nas estafetas, no escalão de juniores.

Além da patinadora do CDR Prazeres, participou em Juvenis Masculinos o atleta dos Prazeres Afonso Neto (Medalha de Bronze).

Juniores Femininos, a equipa de quarto patinadoras onde três delas são madeirenses, Francisca Henriques (Medalha de Bronze) do CS Marítimo, Jéssica Rodrigues do CDR Prazeres e Leonor Ladeira (medalha de bronze) também do CDR Prazeres.

Juniores Masculinos, a equipa de quatro elementos de Portugal com dois madeirenses Afonso Silva, do CDR Prazeres, e João Francisco Jesus, do CDR Santanense.