Itália empata na reta final e Croácia está em risco no Euro 2024

A Itália empatou o encontro diante da Croácia no último suspiro (1-1), com o primeiro golo da partida a ser apontado por Modric, que tornou-se no jogador mais velho de sempre a marcar em Europeus, aos 38 anos e 289 dias. Só que aos 90+8’, Zaccagni empatou o encontro e colocou os croatas praticamente fora do Europeu.

Com o empate os italianos asseguraram o segundo lugar do grupo B, atirando a Croácia para o terceiro lugar, com apenas dois pontos.

Recorde-se que Portugal apanhará o 3.º classificado do grupo A, B ou C, dependendo dos resultados das equipas. Para já, a Hungria terminou no 3.º posto do Grupo A, enquanto a Itália terminou nesse lugar, no Grupo B. Amanhã, o Grupo C, composto por Inglaterra, Dinamarca, Sérvia e Eslovénia fecha as respetivas contas.

Voltando ao Grupo B, a Espanha fechou a fase de grupos com novo triunfo, vencendo a Albânia por 1-0, com golo de Ferran Torres, ao minuto 13, eliminando os albaneses da competição.