II Liga: Marítimo sofre pesada derrota nos Barreiros

O Marítimo voltou a perder pontos nos Barreiros, desta feita ao ser derrotado, este domingo, pelo Torreense, por 0-3.

Em desafio da 14.ª jornada da II Liga, os golos da equipa de Torres Vedras foram todos apontados na 2.ª parte, por intermédio de Manuel Pozo, aos 49’, Julien Lomboto, aos 68’, e Talles Wander, aos 90’+6.

Refira-se que em sete jogos disputados na Madeira em 2024/25, o Marítimo somou três derrotas, três empates e apenas uma vitória.

Com esta desaire, o Marítimo, que tem um jogo a mais do que a maior parte dos adversários, vai fechar a ronda no 10.º lugar, com 19 pontos, a seis do Torreense, que assumiu, à condição, o 3.º lugar.

No final do encontro, foram audíveis os assobios no Caldeirão por mais um mau resultado.