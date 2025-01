II Liga: Marítimo com mexida no onze para receção ao Paços de Ferreira

O Marítimo defronta esta tarde, a partir das 15h30, o Paços de Ferreira, em desafio referente à 19.ª jornada da II Liga.



Face ao duelo da semana passada, em Tondela (0-0), o técnico verde-rubro Ivo Vieira promoveu uma alteração no onze titular.



Igor Julião é a novidade na equipa inicial, por troca com o reforço de inverno Michel Costa.

Onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos,, Júnior Almeida, Romain Correia, Fábio China, Ibrahima Guirassy, Vladan Danilovic, Carlos Daniel, Igor Julião, Martim Tavares e Fabio Blanco.

No banco de suplentes do Marítimo: Samu Silva, Rodrigo Borges, Noah Madsen, Afonso Freitas, Francisco França, Bernardo Gomes, Michel Costa, Dani Benchi e Preslav Borukov.<br /> <br /> Onze do Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Diegão, Erick Ferigra, Antunes, Marcos Paulo, Gonçalo Nogueira, Ivan Pavlic, Ronaldo Lumungo, Uladzislau Marozau, Costinha

No banco de suplentes do Paços de Ferreira: Jeimes Menezes, Miguel Mota, Ícaro Silva, Gonçalo Cardoso, Rui Pedro, Tomás Teixeira, João Caiado, Afonso Rodrigues, Joffrey Bazié.



O Marítimo está no 15.º posto, com 20 pontos, menos um que o Paços de Ferreira, que é 14.º classificado.