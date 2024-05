II Liga: Maritimista Rodrigo Borges eleito ‘Defesa do Mês”

Rodrigo Borges, central do Marítimo, foi foi eleito pela Liga Portugal como ‘Defesa do Mês’ da II Liga no período relativo a abril.

No mês passado, o central de 26 anos - que reforçou os verde-rubros em janeiro - foi totalista nos quatro jogos realizados pelos verde-rubros na competição, diante do Torreense (0-0), Santa Clara (0-0), Länk Vilaverdense (2-0) e CD Feirense (3-2), tendo apontado um dos golos do triunfo perante o conjunto de Santa Maria da Feira.

“O português somou 13,07 por cento dos votos dos treinadores da competição, suplantando a concorrência de Arthur Chaves, do Académico, que somou 7,84 por cento, e de João Miguel, do FC Penafiel, com 7,19 por cento”, escreve a Liga Portugal