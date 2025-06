A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira associou-se à 18.ª edição do Torneio Nacional de Futebol de Rua, que se realizou sexta-feira, 6 de junho, no Campo de Jogos da Ribeira Grande. Através dos seus Polos Comunitários, participou com 6 equipas, num total de 42 atletas, oriundos dos Polos Comunitários do Ribeiro Real, Nogueira e Ribeira Grande.

Este evento, de âmbito nacional, é promovido pela Associação CAIS, estando, na Região Autónoma da Madeira, a cargo da AMDpT - Associação da Madeira de Desporto para Todos.

A IHM, através dos seus Polos Comunitários, participou com 6 equipas, num total de 42 atletas, oriundos dos Polos Comunitários do Ribeiro Real, Nogueira e Ribeira Grande. Ao todo, este torneio envolveu 14 equipas/instituições nesta edição de 2025, que promove a prática desportiva como estratégia de intervenção e combate à exclusão social, além de desenvolver competências pessoais e sociais com impacto na vida ativa.

A IHM voltou, assim, a ser parceira deste importante evento, através da cedência do campo de jogos, um espaço reabilitado em 2019 para esse mesmo fim, promover a prática de futebol de rua. A IHM tem apostado na inclusão pelo desporto, tendo vindo a recuperar os campos desportivos dos vários bairros sociais, de modo a fomentar a prática da atividade física junto dos seus moradores, nomeadamente junto das camadas mais jovens.