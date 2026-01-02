I Liga: Sporting visita hoje Gil Vicente em busca de pressionar FC Porto

O Sporting visita hoje o Gil Vicente, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de se aproximar do líder FC Porto, ante um adversário que já conseguiu recorde de pontos na primeira volta.
No fecho da primeira volta, os ‘leões’, bicampeões em título, querem dar seguimento à série de três vitórias consecutivas na I Liga e chegar, em caso de triunfo, aos 44 pontos, o que os poria a dois pontos do líder, que só joga domingo em casa do Santa Clara.
A equipa treinada por Rui Borges tem, de resto, cinco pontos de vantagem para o Benfica, terceiro, e joga para fechar a primeira volta com apenas uma derrota, precisamente em casa com os ‘dragões’ (1-0), além de dois empates, com Benfica (1-1) e Sporting de Braga (1-1).
Já o conjunto orientado por César Peixoto nunca viveu uma primeira metade de campeonato assim, somando 27 pontos e fazendo história, por terem alcançado um pecúlio nunca antes visto em Barcelos.
Ainda assim, somaram por igualdades os últimos quatro encontros, precedidos de uma derrota com o Tondela (1-0), tendo perdido algum ‘gás’, ocupando para já o quarto lugar, com 27 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quinto, e a nove do terceiro lugar, do Benfica.
Mais tarde, pelas 20:45, o Vitória de Guimarães recebe o Nacional após ambas as equipas somarem empates no último jogo disputado para o campeonato – os minhotos sem golos em casa do Casa Pia, os madeirenses já em 21 de dezembro, com o lanterna-vermelha AVS (2-2).
Os insulares, de resto, têm um jogo em atraso, relativo à 16.ª jornada, e somam 16 pontos, dois acima dos lugares de despromoção, após terem pontuado em três das últimas cinco partidas disputadas na I Liga.
Com 22 pontos, os vimaranenses jogam para se aproximarem dos lugares de acesso às competições europeias, ocupando para já o sétimo lugar.
DO FIM AO INFINITO
Sempre que transito de um ano para outro, penso que o mais extraordinário que me poderá acontecer no novo ano é morrer. Sem dúvida. Morrer é mesmo o mais...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Esta é a saudação do momento, reflexo do desejo comum de que o ano seja auspicioso, não só para a vida privada de cada um, como também para todos, como...
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
SIGA FREITAS
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
Na sua mensagem de Natal, o Primeiro-Ministro deste país do fado disse-nos que “agora é que é”, que vamos ter três anos e meio sem eleições (assim queiram...
As tradições são para se manter. Normalmente o meu último artigo do ano, se ficar no final do mês de dezembro, como é o caso, faço o balanço do que fica...
Num país que se diz moderno, europeu e competitivo, continua a prosperar um velho vício nacional: promover pessoas por afinidade e não por competência....
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
A bolsa de Lisboa fechou a primeira sessão do ano em alta, avançando 1,66%, para 8.400,46 pontos, acompanhando a tendência europeia e com a EDP Renováveis...
O PS apresentou uma recomendação ao Governo para que a associação gestora da Capital Europeia da Cultura (CEC) Évora_27 seja incluída na lista oficial...
Os CTT informaram hoje que a interrupção do pagamento do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) em todas as lojas se deveu a “diretrizes externas” a que a...
Os separatistas no Iémen anunciaram hoje o início de um processo de dois anos rumo à independência do Sul, que inclui um referendo a 02 de janeiro de...
A cidadã portuguesa ferida num acidente na Suíça e a que está dada como desaparecida pela família são emigrantes, confirmou à Lusa o Secretário de Estado...
As forças russas realizaram o seu maior avanço na Ucrânia no ano passado, embora abaixo das conquistas alcançadas em 2022 e equivalente a menos de 1%...
A Terra cruza às 17:00 de sábado o ponto da sua órbita em que se encontra mais próxima do Sol, designado de periélio, quando estará a 147.099.894 quilómetros...
A Câmara Municipal da Ribeira Brava, na Madeira, vai gerir este ano um orçamento de 15,5 milhões de euros, dos quais 6,9 milhões serão canalizados para...
Os futebolistas da seleção portuguesa de sub-17 e o selecionador, Bino Maçães, que conquistaram no ano passado o primeiro título mundial da categoria para...
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) anunciou hoje que vai preparar protestos para 2026, com o primeiro a acontecer ainda no mês...