MADEIRA Meteorologia
I Liga: FC Porto soma terceira vitória com goleada ao Casa Pia

    FC porto igualou Sporting e Moreirense no topo da classificação. MANUEL FERNANDO ARAUJO / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
24 Agosto 2025
20:01
O FC Porto manteve hoje o pleno de vitórias no arranque da I Liga portuguesa de futebol, ao golear no seu estádio o Casa Pia, por 4-0, em jogo da terceira jornada da competição.

No Estádio do Dragão, o espanhol Borja Saiz, aos 20 e 67 minutos, o brasileiro William Gomes, aos 25, e o lateral Alberto Costa, aos 40, marcaram os golos dos ‘azuis e brancos’, que igualaram no topo da classificação o Sporting e o Moreirense, todos com nove pontos.

Após o triunfo sobre o AVS na ronda anterior, o Casa Pia averbou a segunda derrota no campeonato, em que ocupa a 10.ª posição, com três pontos.

