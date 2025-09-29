I Liga: FC Porto mantém caminhada 100% vitoriosa

O FC Porto continua a somar apenas vitórias na I Liga, tendo esta noite vencido na casa do Arouca por 4-0.
Em partida da 7.ª jornada, a marcha do marcha do marcador iniciou aos 12’, com golo de Samu.
Já na 2.ª parte, Deniz Gül (51’), Francisco Moura (60’) e Zaidu (85’) dilataram a vantagem.
Com este resultado, o FC Porto atinge os 18 pontos e lidera a classificação com mais três que o 2.º Sporting e com mais quatro que o 3.º Benfica.
Na próxima ronda os dragões recebem as águias, em jogo marcado para as 21h15 do próximo domingo.
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
Três temas para refletir neste início de Outono
Adivinha quem vem avisar
Anteontem, após o tremor de terra ao largo das Desertas, li na página da RTP um...
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
DO FIM AO INFINITO
Ele sentia-se, de facto, perdido no vazio de si e a dor na cabeça estava mais forte, mas também começava a vibrar com a feitiçaria da conversa com desconhecidos,...
Hoje perde-se em todo o lado.
As nêsperas, os araçaís, as laranjas, as peras, os peros, os figos, as uvas, etc. Eram tudo frutas que noutros tempos quase...
A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por um salário, mas os indivíduos mais ricos evitam salários completamente. Por quê? Porque os salários são limitados, enquanto...
Oriana Carina foi diagnosticada, no passado dia 20 de junho, com leucemia mieloide aguda e está, neste momento, em tratamentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça....
Hugo Marques garantiu, hoje, que o Partido Socialista é a solução para Machico, assegurando que, consigo à frente dos destinos da autarquia, a proximidade...
A comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros aprovou hoje, com a oposição do Chega, um voto de saudação pelo reconhecimento do Estado da Palestina pelo...
O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso da TAP no processo sobre reembolsos a tripulantes, uma decisão que abre caminho para que a empresa tenha...
O Juntos Pelo Povo (JPP) saúda o parecer emitido pela DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que apoia integralmente a proposta do JPP...
O incêndio que devastou um terço do Parque Nacional de Etosha, na Namíbia, está controlado, garantiu hoje a ministra do Ambiente, Indileni Daniel, na televisão...
A freguesia do São Martinho recebeu esta segunda-feira, nos Jardins da Ajuda, a apresentação oficial da candidatura do ‘Funchal Sempre Melhor’ da coligação...
O JM deu conta hoje, na sua edição online, por volta das cinco da tarde, que a zona centro da Ribeira Brava estava sem água desde as 11 horas.
A denúncia...
Até ao momento já foram vindimadas 2,6 mil toneladas de uvas este ano. Valores adiantados por Nuno Maciel que esteve presente nas comemorações do XX aniversário...