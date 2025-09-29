I Liga: FC Porto mantém caminhada 100% vitoriosa

O FC Porto continua a somar apenas vitórias na I Liga, tendo esta noite vencido na casa do Arouca por 4-0.

Em partida da 7.ª jornada, a marcha do marcha do marcador iniciou aos 12’, com golo de Samu.

Já na 2.ª parte, Deniz Gül (51’), Francisco Moura (60’) e Zaidu (85’) dilataram a vantagem.

Com este resultado, o FC Porto atinge os 18 pontos e lidera a classificação com mais três que o 2.º Sporting e com mais quatro que o 3.º Benfica.

Na próxima ronda os dragões recebem as águias, em jogo marcado para as 21h15 do próximo domingo.