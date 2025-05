I Liga: Dragão ao colo de Mora

O FC Porto venceu ontem o Boavista por 2-1 e distancia-se do Sporting de Braga na luta pelo terceiro lugar no campeonato da I Liga, é o destaque principal na capa do JM Desporto.

Também na I Liga, o Jornal acompanha o Nacional na preparação para o último jogo da jornada, que será contra o Porto, no Estádio do Dragão, perspetivando-se uma novidade na baliza dos alvi-negros.

Na patinagem, a Madeira tem mais um motivo de orgulho, chama-se Sebastião Costa (irmão de Madalena e Margarida Costa) é atleta do Santacruzense e conquistou o ouro para Portugal, na sua estreia internacional nesta época.

Futebol ainda com mais dois destaques nesta edição. Na Liga BPI, a equipa feminina do Sporting bateu a formação do Marítimo, por 3-0, nos Barreiros, e a notícia de que Noah Madsen, jogador dos verde-rubros, está a ser cobiçado na I Liga e em Espanha.

Estes são os títulos, há mais para ler nesta edição.