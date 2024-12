I Liga: Benfica vence em Arouca e está a cinco pontos do líder

Em duelo da 12.ª jornada da I Liga, o Benfica venceu hoje na deslocação a Arouca, por 0-2.

José Fontán, com um auto-golo, adiantou os encarnados aos 12’, e Angel Di María, na conversão de uma grande penalidade, selou o resultado aos 70’.

Com este triunfo, o Benfica alcançou os 28 pontos e subiu à 2.ª posição à condição, uma vez que o FC Porto, com 25, apenas joga amanhã, em casa, com o Casa Pia. Já a distância para o líder Sporting está agora fixada nos cinco pontos, mas os encarnados ainda têm que disputar um jogo em atraso no Estádio da Madeira.

Já o Arouca vai fechar a ronda no penúltimo lugar, com oito pontos, menos um que o Nacional, que está na zona de play-off.