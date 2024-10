O Pavilhão dos Trabalhadores do Funchal, está de portas abertas ao público este fim de semana, com uma exposição do 1º Campeonato Internacional Ornitológico, repleta de biodiversidade.

O certame conta com cerca de 1.700 aves, de 134 expositores de toda a Europa, juntando países como Portugal, Espanha, Bélgica, Países Baixos, Itália e França.

“A embelezar o evento, estão presentes várias empresas privadas com stand, prontos a receber o público neste sábado das 09h00 às 21h00 e no domingo desde as 09h00 às 16h00“, pode ler-se ainda em nota enviada à redação.