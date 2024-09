Hóquei/Mundial feminino: Portugal vence campeã Argentina com exibição irrepreensível

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins venceu hoje por 3-2 a campeã em titulo Argentina, com uma exibição irrepreensível, e avança invicta na liderança do Grupo A para os quartos de final do Mundial, disputado em Itália.

No encontro que decidia a liderança do grupo, e em que estava em jogo a obtenção da melhor posição para os ‘quartos’, Portugal entrou bem defensivamente, com destaque para a guarda-redes Claudia Vicente, e eficaz na concretização.

Depois de duas ameaças à baliza argentina por Sofia Moncóvio, aos oito e nove minutos, a seleção portuguesa chegou à vantagem com um golo de Joana Teixeira, aos 12, na concretização de uma jogada rápida conduzida por Ana Catarina.

Ambas as equipas procuravam o golo e foi Portugal, bem defensivamente e sem cometer riscos desnecessários, com o ‘muro’ intransponível Cláudia Vicente na baliza, que aumentou para 2-0 novamente por Joana Teixeira, aos 18 minutos.

Ainda antes do intervalo, a campeã em título argentina esteve perto de marcar e reduzir a desvantagem, por Julieta Fernandéz, mas, uma vez mais, a guarda-redes portuguesa voltou a ‘encher’ a baliza.

Portugal, com boa circulação de bola e a controlar o jogo, entrou bem na segunda parte e dispôs de várias ocasiões de golo, as mais flagrantes por Sofia Moncóvio e Ana Catarina Ferreira.

Um cartão azul à argentina Luciana ‘Luchi’ Agudo, aos 32 minutos, permitiu a Raquel Santos, na conversão do respetivo livre direto, elevar a vantagem de Portugal para 3-0 e sentenciar praticamente o encontro.

No entanto, já depois da lesão de Ana Catarina Ferreira, um elemento do banco luso (José Luís Pinto) viu o cartão vermelho, atenuado pela defesa de Cláudia Vicente à respetiva penalidade, bem como recarga, e Portugal ficou a jogar com menos um elemento.

Em condição de ‘power play’ (mais um), a Argentina reduziu para 3-1 por Ana Lucia Maldonado, aos 43 minutos, e a mesma jogadora colocou a diferença na margem mínima de 3-2, dois minutos depois, com um desvio na área, relançando a partida e o resultado.

Nos dois minutos finais, a Argentina arriscou tudo, jogando com cinco jogadoras de campo, dispôs de oportunidades para empatar, mas Portugal teve sempre a tranquilidade necessária para segurar a vitória, por 3-2, e o triunfo no Grupo A.

Portugal, que procura o seu primeiro título mundial, após ter sido ‘vice’ por quatro vezes e de ter terminado por duas em terceiro, a última das quais há dois anos, vai defrontar nos quartos de final o quarto classificado do Grupo B.