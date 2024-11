O Real Madrid, à boleia de um ‘hat-trick’ de Vinicius Júnior, goleou hoje o Osasuna (4-0), em jogo da Liga espanhola de futebol em que os ‘merengues’ viram sair lesionados Rodrygo, Éder Militão e Lucas Vasquez.

Apesar da goleada, foi desassossegada a tarde para o campeão espanhol, com três lesões na primeira parte e a de Éder Militão a fazer soar os alarmes, depois de o central, que foi substituído pelo ‘canterano’ Raul Asencio, se agarrar ao joelho.

Na estreia, Asencio, de 21 anos, brilhou com um passe a largos metros para Jude Bellingham, aos 42 minutos, já depois de Vini Júnior ter inaugurado o marcador aos 34, assistido pelo internacional inglês.

Na segunda metade, foi também na profundidade, com a bola a sair diretamente do guarda-redes Lunin, que o brasileiro fez o 3-0, aos 61 minutos, enquanto o ‘hat-trick’ chegou aos 69, num lance a resultar de uma perda de bola defensiva de Boyomo.

Num jogo que se seguiu à derrota em casa com o AC Milan (3-1) na ‘Champions’, Carlo Ancelotti fez sair os marcadores dos golos no último quarto de hora, com Arda Guler e Endrick a renderem Bellingham e Vinicius.

A vitória nesta 13.ª jornada deixa o Real Madrid, que tem um jogo em atraso, com 27 pontos, a seis do líder FC Barcelona, que no domingo visita a Real Sociedad, no fecho da ronda, enquanto o Osasuna, surpreendente quinto e que esta época impôs a única derrota ao ‘Barça’ no campeonato, ainda pode ser ultrapassado.