A Gala do Ciclismo 2024 decorreu no sábado, 11 de janeiro, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

A cerimónia premiou os vencedores das quatro Taças da Madeira (Cross-Country, Downhill, Estrada e Enduro) e distinguiu as entidades, patrocinadores e colaboradores que apoiaram o desenvolvimento da modalidade ao longo da temporada anterior.

A gala contou com a presença de representantes institucionais, incluindo o diretor regional do Desporto, o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, e outros responsáveis municipais.

Durante o evento, o recém-eleito presidente da Associação de Ciclismo da Madeira apresentou os resultados desportivos de 2024 e expressou a sua confiança no crescimento dos escalões de formação, destacando a importância do equilíbrio no desenvolvimento das várias vertentes do ciclismo.