Cristiano Ronaldo recebeu ontem à noite o mais alto galardão da FPF, as Quinas de Platina, no âmbito da gala Quinas de Ouro.

Momento em que o CF Andorinha esteve em foco, com inúmeras crianças madeirenses a subirem ao palco trajadas com o equipamento do seu primeiro clube.

Ronaldo agradeceu a distinção. “Obrigado à Federação, por este prémio, pela longa caminhada que tenho feito na Seleção, tenho muito orgulho, muita satisfação, com muito trabalho. É curioso, porque quando eu cheguei à Seleção, aos 18 anos, eu tinha um sonho: fazer a primeira internacionalização, Depois passei para 25, para 50, que é um marco que todos os jogadores veem como algo importante. Depois disse-me ‘porque não 100?’ Um número redondo, três dígitos. Depois comecei a pensar, porque não 150, 200, e para mim é um sentimento grande”.

Garante, aliás, que o seu maior anseio é representar Portugal. “Não consigo ver, depois de jogar em tantos clubes, ganhar tantos troféus, Ligas dos Campeões, Bolas de Ouro, FIFAs, etc., acho que não há nada melhor do que representar a Seleção, chegar para a Seleção e, repito: jogar, representar todo o país, toda a cultura, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, os teus melhores amigos. Por isso é que, muitas vezes, fico dececionado com alguns jogadores que não querem representar a seleção. Isto passa rápido e não há nada melhor do que jogar. Ouço muitas pessoas a dizer que Portugal é um país pequeno. Portugal é um país grande. Temos de pensar assim, temos de pensar que, independentemente da dimensão do país, nós temos tudo, um país extraordinário, as infraestruturas que temos, os estádios, os treinadores magníficos que temos. Acredito que Portugal vai ser grande, não só no futebol, mas também noutras modalidades”, afirmou.

Sobre o golo 1000 considera não ser um objetivo de carreira. “Vou ser sincero - e o culpado disso fui eu: eu na vida, em algumas coisas, no futebol, a nível pessoal, eu encaro agora a minha vida a viver o momento, e acho que isso é o mais importante. Não temos de pensar a longo prazo, já não consigo pensar a longo prazo. É isso: viver o momento, desfrutar do momento. Aquilo que estou habilitado para poder fazer agora, eu vou fazer. Disse publicamente que eu queria chegar aos mil golos, parece que agora só quero chegar aos mil golos. Se vier o mil, bom, senão, também ninguém marcou mais golos do que eu, por isso...”

De resto, Ronaldo não confirma se pretende participar no Mundial 2026.