As Filipinas vão receber em 2025 a primeira edição do Mundial feminino de futsal, que contará com 16 seleções, quatro das quais do continente europeu, informou hoje a FIFA no 74.º Congresso do organismo, em Banguecoque.

A nova competição terá além das quatro seleções europeias, três da Confederação Africana (CAF), três da asiática (AFC), três da sul-americana (CONMEBOL), duas da América do norte, central e Caraíbas (CONCACAF) e uma da Oceânia (OFC).

Portugal, vice-campeão europeu, e a Espanha, campeã europeia em 2019, 2022 e 2023, “não realizam a primeira ronda qualificação, entrando diretamente para a ronda de elite, cuja data de realização será divulgada oportunamente”, indicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).