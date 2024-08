O FC Porto conquistou hoje a Supertaça Cândido de Oliveira em futebol pela 24.ª vez ao vencer o Sporting por 4-3, após prolongamento, depois do 3-3 no final do tempo regulamentar, recuperando de uma desvantagem de três golos.

Em Aveiro, os ‘leões’ inauguraram o marcador por Gonçalo Inácio, aos seis minutos, e ampliaram a vantagem com tentos de Pedro Gonçalves, aos nove, e Geovany Quenda, aos 24, mas os ‘dragões’, na estreia oficial do treinador Vítor Bruno, responderam com golos de Galeno, aos 28 e 66, e Nico González, aos 64, e levaram o jogo para prolongamento.