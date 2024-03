FC Porto SAD repudia tentativa de assassinato de carácter a Sérgio Conceição

A FC Porto SAD repudiou hoje uma “tentativa de assassinato de carácter” ao treinador Sérgio Conceição, que foi acusado de agressões e insultos pelo autarca de Cartaya num torneio de futebol jovem no domingo naquela cidade espanhola.

“A administração da FC Porto SAD está solidária com o treinador Sérgio Conceição, que tem sido citado em notícias falsas com origem na imprensa espanhola”, expressaram os ‘dragões’, em comunicado, notando que acompanharão “todas as queixas judiciais” que o técnico mover, tendo em conta a “tentativa de assassinato de carácter que está a sofrer”.

Sérgio Conceição é alvo de uma queixa do edil de Cartaya por agressões e insultos num torneio de futebol infantil local, adiantou hoje à agência Lusa fonte da Guarda Civil de Espanha.

“É mentira que Sérgio Conceição tenha estado envolvido em incidentes graves no final de um torneio de infantis realizado na região de Huelva, em Espanha. Por isso, merecem o maior repúdio as declarações proferidas pelo autarca de Cartaya, que não correspondem à verdade”, rebateu a SAD dos vice-campeões nacionais comandada por Pinto da Costa.

Horas antes da reação do FC Porto, a defesa do treinador confirmou que vai apresentar queixa-crime contra o edil pelos tumultos ocorridos no Estádio Luis Rodríguez Salvador.

“Foi apresentada ontem [domingo], logo a seguir aos factos, uma queixa-crime contra o autarca Manuel Barroso por tentativa de agressão ao filho de Sérgio Conceição [Moisés Conceição, que acompanhava o torneio ao lado do pai]. Repudiamos as acusações feitas pelo mesmo autarca, que não têm qualquer fundamento de verdade”, assegurou Pedro Henriques, advogado do técnico ‘azul e branco’, num comunicado enviado às redações.

Fonte da Guarda Civil de Cartaya, no sul de Espanha, adiantou hoje à agência Lusa que esta força de segurança foi chamada no domingo ao recinto desportivo onde decorria a final da Taça Gañafote entre as equipas de sub-9 de FC Porto e Sevilha, devido a “uma altercação” e “para expulsar” Sérgio Conceição do balneário, onde o treinador dos vice-campeões nacionais entrou sem autorização no final do duelo vencido pelos andaluzes.

Após o jogo, no qual participou José Conceição, filho mais novo de Sérgio Conceição, o técnico dos ‘azuis e brancos’ dirigiu insultos ao árbitro da partida, “saltou da bancada e entrou para o balneário”, com o autarca de Cartaya, Manuel Barroso, a tentar intervir, de acordo com a mesma fonte ouvida pela Lusa, que disse haver mais pessoas envolvidas.

Em declarações à Antena Huelva Radio, Manuel Barroso disse que Sérgio Conceição e outras pessoas que o acompanhavam de perto agrediram o árbitro e o edil de Cartaya.

“Após o apito final, chamou-me um funcionário. Disse-me que umas pessoas acabavam de entrar no terreno de jogo para agredir o árbitro. Corri a ajudá-lo, o homem [o árbitro] estava a entrar no túnel. Antes de entrar, um deles deu-lhe uma bofetada. Coloquei-me no meio, para servir de escudo, e perguntando quem eram eles para saltar para o relvado, porque não podiam saltar assim para o relvado. Com uma atitude grotesca e arrogante, disseram-me: ‘Não sabes com quem estás a falar’”, disse o presidente da câmara local.

Manuel Barroso contou que, assim que se identificou como autarca de Cartaya, o grupo começou a empurrá-lo e a agredi-lo, agarrando pelo seu pescoço, com o edil a procurar resistir até à chegada das autoridades, ficando, posteriormente, a saber que um desses homens era Sérgio Conceição, a quem perguntou se não tinha vergonha pela conduta.

“Mas continuou a faltar-me ao respeito e até me ameaçou de morte”, garantiu o autarca, que disse ter apresentado uma queixa pessoal na Guarda Civil e que a câmara daquele município da província de Huelva fará o mesmo ao abrigo da lei espanhola do desporto.

“Penso que uma pessoa assim deveria ser castigada. Organizamos este torneio para as crianças se divertirem e continuarem a praticar desporto. Esta imagem foi lamentável”, admitiu Manuel Barroso, numa versão desmentida pela defesa do treinador do FC Porto.