O FC Porto empatou o clássico nos últimos instantes do encontro, com um golo de Namaso aos 90+4’.

O Sporting colocou-se a vencer com um golo de Fresneda, ao minuto 42, mas os portistas conseguiram ainda resgatar o empate, com um golo nos últimos instantes.

Com o resultado, o Sporting soma 51 pontos na liderança do campeonato, enquanto o FC Porto chega aos 43 pontos no terceiro posto - e está a oito pontos do Sporting - e pode ser igualado pelo Braga nesta jornada, caso os bracarenses vençam na receção ao Gil Vicente.