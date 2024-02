O encontro entre Famalicão e Sporting não se realizou por falta de policiamento. Houve um “número não habitual” de baixas de agentes policiais e registaram-se ainda episódios de violência. entre adeptos, com feridos. ‘Faltou futebol e apareceu violência’ é a manchete da capa de desporto do JM.

No topo da página, destaque também para a I Liga. ‘Dragão sem chama’ é o título referente ao jogo entre FC Porto e o Rio Ave, no Estádio do Dragão, que se saldou num empate afastando os portistas da liderança.

Marítimo fará ‘Tudo pela vitória’. Promessa do treinador Fábio Pereira que vinca a importância do próximo jogo. O Nacional poderá atingir hoje os 40 pontos almejados. Entra no Estádio do Mar, em Matosinhos, ‘A três pontos do objetivo’.

Andebol também em destaque nesta edição. ‘SAD joga liderança’. As madeirenses estão obrigadas a vencer diante do Colégio de Gaia para regressar à liderança isolada.

