A Câmara Municipal de Machico organiza, a 12 de outubro, pelas 9 horas, o Caminho das Voltinhas, uma prova inserida nas comemorações do 64.º aniversário dos bombeiros. Trata-se da 1ª edição vertical para bombeiros e que se apresenta como uma prova de força e coragem.

Este evento conta com a participação de todas as corporações de bombeiros da Madeira, bombeiros do aeroporto, e CLCM (centro Logístico de Combustíveis da Madeira) e 5 elementos de 3 corporações de bombeiros do continente, Bombeiros Voluntários de Braga, Associação Humanitária dos bombeiros voluntários de Lourosa e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Melres. Estão 96 inscritos.