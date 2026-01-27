Europeu Polo Aquático: Portugal derrotado pela Espanha na Penteada

A seleção portuguesa perdeu hoje com a campeã olímpica Espanha (22-7), em jogo da segunda jornada do Grupo B do campeonato da Europa feminino de polo aquático, a decorrer no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Penteada.
Depois da vitória na primeira ronda ante a Roménia (12-7), as lusas consentiram uma goleada ante uma das favoritas à vitória final, sendo igualadas pelas rivais de hoje, com três pontos, a três da líder da ‘poule’, a Hungria, e com mais três do que as romenas, quartas sem pontos, quando avançam as duas primeiras seleções para a Ronda Principal.
Portugal fecha o Grupo B na quinta-feira, com uma partida ante a líder da ‘poule’, a Hungria, pelas 15:30, após as húngaras terem goleado hoje a Roménia (28-3), tendo já assegurado o primeiro lugar da ‘poule’ com duas vitórias em dois jogos.
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
Passada uma semana da ida às urnas, continuamos sem saber quem será o próximo Presidente da República. No entanto, uma certeza nós temos. Quem não será,...
Ser ilha é ser mundo, mas com raízes. É olhar o horizonte com vontade de partir, e regressar sempre com mais vontade de ficar. Viver na Madeira é viver...
Há comportamentos que dispensam grandes explicações. São previsíveis. Mesmo quando envoltos em discursos bem ensaiados, acabam sempre por revelar a mesma...
«If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality».Desmond Tutu in Robert...
Nunca me identifiquei com uma visão utilitarista da política. A condição particular e individual não deve ser a forma primária de avaliar um projeto político....
DO FIM AO INFINITO
Isto aconteceu há muitos anos. Eu ia a conduzir numa rua que atravessava um bairro degradado e senti um problema qualquer na engrenagem do carro, talvez...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
Fernando Mamede, um dos maiores nomes da história do atletismo português e detentor durante mais de uma década do recorde mundial dos 10.000 metros, morreu...
A seleção portuguesa perdeu hoje com a campeã olímpica Espanha (22-7), em jogo da segunda jornada do Grupo B do campeonato da Europa feminino de polo aquático,...
A administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, notificou o Congresso de que está a dar os primeiros passos para reabrir a embaixada na...
Philip Glass cancelou a estreia mundial da sua sinfonia sobre Abraham Lincoln, prevista para junho, no Kennedy Center, em Washington DC, anunciou o compositor,...
As sucessivas derrocadas dos último dias agravaram de forma significativa a instabilidade do terreno e a vulnerabilidade da Capela de Nossa Senhora da...
”Serei um Presidente da República que cumprirá a Constituição”, garante António José Seguro, acrescentando que será um fator de estabilidade no País. No...
António José Seguro diz ser inaceitável o que se passa com a saúde em Portugal e propõe que a política encontre soluções para que os portugueses tenham...
“Um homem que não decide, que não tem ideias sobre nada, como é que vai gerar consensos no País?”, questiona André Ventura, referindo-se a António José...
O debate, que tem como palco o Museu do design, em Lisboa, terá a duração de 75 minutos. Arrancou às 20h30, com transmissão em simultâneo na RTP, SIC e...
No contexto da exposição Águas doces, águas livres, patente na Tönnheim Gallery, em Madrid, foi apresentada uma das obras do projeto Sassetti × Bordal,...