Euro2024: Ucrânia exibe fragmento de estádio em Kharkiv bombardeado pela Rússia

A Federação Ucraniana de Futebol exibiu hoje um fragmento da bancada de um estádio em Kharkiv, destruído por bombardeamentos russos, em Munique, onde a seleção ucraniana se vai estrear no Euro2024, frente à Roménia.

A exposição temporária foi inaugurada numa praça da capital do estado alemão da Baviera, cidade gémea de Kiev desde 1989, na presença do presidente do organismo federativo, o ex-futebolista Andriy Shevchenko e perante centenas de apoiantes da Ucrânia.

“Hoje, faremos a nossa estreia [no Euro2024]. Uma equipa dentro do campo e um milhão de soldados que ficaram a defender a Ucrânia. Hoje, jogaremos pelas pessoas que estão a defender as nossas e o nosso país”, afirmou Shevchenko.

O estádio em Kharkiv foi destruído pelas tropas russas em maio de 2022 e o fragmento exposto em Munique faz parte de uma instalação interativa que pretende alertar para as 500 infraestruturas desportivas na Ucrânia que foram bombardeadas durante os dois anos de guerra.

A seleção ucraniana defronta a congénere da Roménia, em Munique, a partir das 15:00 locais (14:00 em Lisboa), em jogo da ronda inaugural do Grupo E, do qual fazem também parte a Bélgica e a Eslováquia, que se defrontam em Frakfurt, a partir das 18:00 (17:00).